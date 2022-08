Doja Cat réagit au morceau "Doja" de Central Cee

Et s’amuse des paroles du drilleur.

Plusieurs mois après a sortie du titre "Doja" de Central Cee, la principale concernée, Doja Cat, sort enfin du silence. Dans un live Instagram, la chanteuse exprime sa surprise et son amusement face aux paroles crues du rappeur.

Nul besoin de parler couramment anglais pour comprendre le message que Central Cee a voulu faire passer à la chanteuse et rappeuse américaine. À travers le morceau "Doja" sorti cet été, le drilleur anglais s’est exprimé sans filtre, mais a surtout balancé l’un des titres phares de l’année 2022. Écouté un peu plus de 325 000 fois en seulement 24h, la musique qui sample le classique "Let me blow ya mind" de Eve et Gwen Stephani a immédiatement fait le buzz. La fameuse phrase : "Comment est-ce que je pourrais être homophobe, ma b*tch est gay" (qui définit à elle seule le morceau), a marqué un bon nombre de personnes, comme on a pu le voir lors du concert de l’artiste dans l’Essonne le week-end dernier.

Cependant, depuis la sortie du morceau, une question demeure : Qu’en pense Doja Cat ? Même si la chanteuse de 26 ans s’est récemment retrouvée dans la sauce à cause de son beef avec un des acteurs de Stranger Things, cela ne l’empêche pas d’être toujours aussi active sur les réseaux sociaux. En effet, c’est en live avec ces followers qu’elle a, par exemple, effectué sa transformation capillaire. Doja Cat aime les lives et c’est donc en toute logique, lors d’un live sur Instagram, qu’elle a réagi à la chanson de Central Cee.

Visiblement éméchée et avec deux verres dans les mains, elle a expliqué comment Central Cee l’avait fait rire. Elle disait :

"Je n’allais rien dire à propos du truc de Central Cee, mais c’est vraiment très drôle que quelqu’un ait dit je vais essayer de la satisfaire. Je suis genre trop défoncée pour ne pas en parler, c’est vraiment très drôle, ça me fait rire. Je suis désolée, mais c’est drôle. Je n’allais rien dire, j’allais être au-dessus de tout ça puis j’ai vu ça et en fait, c’est bien, alors grosse dédicace à lui".

Rien ne laisse entendre que Doja Cat contacte Central Cee par la suite (quoi qu’on ne sait jamais), mais le drilleur semble avoir déjà marqué quelques points !