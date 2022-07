Doja Cat fait un tour dans l'Upside Down...

La chanteuse se retrouve dans la tourmente après avoir exprimé son intérêt pour un des acteurs de la série Stranger Things.

Doja Cat est actuellement en conflit avec l'acteur phare de la série Stranger Things, Noah Schnapp. Après la sortie de la quatrième saison, qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, la chanteuse a exprimé son intérêt pour Joseph Quinn.

Elle a envoyé des messages privés à Noah pour s'informer sur la situation amoureuse de l'acteur, mais ce dernier n'a pas manqué de les diffuser sur les réseaux sociaux :

Une révélation qui a enflammée la toile, au vue de la différence d'âge entre Noah et l'interprète de "Woman". Doja Cat s'est rapidemment exprimée en live Instagram et explique :

"Noah est un enfant, mais je ne sais même pas quel âge il a, mais il n'y a aucune chance qu'il ait plus de 21 ans. Mais quand vous êtes aussi jeune, vous faites des erreurs".

L'altercation avec la team Stranger Things a value à la chanteuse la perte de 200 000 abonnés sur Instagram, tandis que Noah en a gagné près de 2 millions de plus. Pour apaiser les tensions, l'acteur a, par la suite, supprimé sa vidéo. Il s'est également excusé en live sur Tik Tok et a affirmé que la chanteuse et lui avaient mis les choses à plat :

"Les gars, c’est bon. Je me suis excusé, je suis toujours abonné à son compte et j’aime toujours sa musique, il n’y a pas de rancune."

Noah a également publié un tiktok dans lequel on le voit effectuer un challenge de calcul mental avec, en fond sonore, la chanson "Kiss me more" de Doja Cat.

Joseph Quinn, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Affaire à suivre ?

