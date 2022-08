Eminem, Dr. Dre et Snoop ensemble en studio !

Ils préparent quelque chose !

Pris violemment à partie par The Game, Eminem... s'en fout. Royalement qui plus est... Alors que le rappeur de Los Angeles multiplie les provocations avec un énorme diss-track et des commentaires désobligeants sur sa fille, Hailie, Slim Shady reste de marbre (pour l'instant ?) et préfère promouvoir du positif sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il vient de poster une photo en studio avec Dr. Dre et Snoop Dogg et qu'il l'a accompagnée de la légende suivante :

just a few bros.. hangin out. (Juste des frères, restez branchés)