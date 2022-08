Lil Wayne annonce "Tha Carter VI"

Après l'avoir teasé lors de la réunion Young Money quand il est monté sur scène aux côtés de Drake et Nicki Minaj pour la première fois depuis huit ans, Lil Wayne est revenu sur son annonce : oui, il travaille bien sur "Tha Carter VI" et il l'a confirmé sur Instagram en précisant que cela arriverait bientôt. Dans une brève vidéo qui semble avoir été tournée à l'arrière d'un van, Weezy remercie d'abord ses fans pour leur soutien avant de confirmer la bonne nouvelle.

CARTER VI ON THE WAY 🚨🚨 pic.twitter.com/NWQQEbiCsv — XXL Magazine (@XXL) August 7, 2022

La première annonce avait directement été faite sur scène lors du concert Young Money Reunion à Toronto. Lil Wayne a confirmé qu'il travaillait sur le sixième volet de la série "Tha Carter".

Dans une vidéo partagée sur Instagram par The Shade Room samedi 6 août, Lil Wayne se tient sur scène avec les autres superstars de Young Money, Drake et Nicki Minaj. Alors que les trois artistes se préparent à clôturer le spectacle, Weezy s'approche du devant de la scène et crie: "Je travaille sur Tha Carter VI qui arrive bientôt" et laisse tomber le micro. Il y avait aussi une image fixe qui clignotait sur l'écran vidéo qui disait simplement "THA CARTER VI" pendant que tout le monde quittait la scène.