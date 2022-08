Beyoncé enlève un autre titre de "Renaissance" après avoir été accusé de vol par Kelis

Décidément, si la sortie du dernier album de Beyoncé, "Renaissance" est un véritable événement musical, il est aussi une énorme source de problèmes pour la chanteuse. Après avoir été prise à partie par des associations pour avoir employé le mot "spaz" dans "Heated", l'obligeant à supprimer ce morceau des plateformes de streaming avant de le réenregistrer, elle vient de prendre une décision similaire concernant le titre "Energy" qui sample un morceau de Kelis, "Milkshake" sans son autorisation ni même qu'elle ne soit au courant, ce dont la chanteuse s'était émue sur les réseaux et avait accusé la superstar de vol et exige des "réparations"

"Je suis époustouflée par le niveau d'irrespect et d'ignorance totale des trois parties impliquées. J'ai découvert ce sample de la même manière que tout le monde. Rien n'est jamais ce qu'il paraît, certaines personnes dans ce business n'ont pas d'âme ou d'intégrité et ils ont dupé tout le monde."

Résultat, Beyoncé et son équipe ont décidé de retirer le titre incriminé des plateformes. C'est déjà le deuxième depuis la sortie de l'album... Si ce n'était pas elle, on pourrait trouver ça totalement amateur.

Du coup, la star et son équipe allument des contrefeux avec la sortie d'un EP de remix "Break My Soul" qui contient quatre versions alternatives du tube de Queen Bey par will.i.am, Honey Dijon, Terry Hunter et Nita Aviance. Les quatre remix restent fidèles à l'esprit dancefloor de l'original, tout en injectant leurs propres saveurs, textures et influences dans une production unique.

C'est une bonne stratégie mais deux morceaux qui font polémique pour un seul album, c'est quand même énorme et on est surpris que personne autour d'elle n'y ait pensé avant...