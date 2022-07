Jul, à la tête du classement des rappeurs ayant fait le plus de feats dans le rap français

Le J est au sommet en terme de collab’.

Jul est un des piliers du rap game. Réputé pour sa productivité, il est également le rappeur qui a fait le plus de featurings dans l’histoire du rap français.

Devenu incontournable sur la scène rap en France, le marseillais ne cesse d’impressionner et de surprendre. Récemment, c’est avec son projet "Extraterrestre" qu’il a marqué les esprits. En effet, l’artiste a clippé tous les morceaux de l’album (une première dans l’hexagone) et il a également sorti une collection de NFT dont 50% des bénéfices ont été reversés à l’Unicef. Il a donc fait les choses en grand pour son 27e opus. Cependant, si Jul impressionne pour sa créativité, il en fait tout autant pour ses collaborations. C’est simple, tout le monde se l’arrache.

Au fil des années, l’interprète de "Ça tourne dans la tête" a travaillé avec un bon nombre d’artistes, mais il a également su fédérer et rassembler. Le titre "Bande organisée" ou encore le projet "13 organisé" en sont d’ailleurs la preuve. Des exemples qui expliquent certainement le classement dévoilé par Rapminerz, le média de Data rap. Jul se trouve à la tête du classement des artistes ayant fait le plus de collaborations dans l’histoire du rap français avec un total de 259 collab’ depuis le début de sa carrière. Il est suivi de très près par Alkpote avec 225 featurings puis Leto, qui en compte 156. Des artistes tels qu’Alonzo, Seth Gueko, Fianso ou encore Soprano sont également présents dans le Top. Une belle performance pour le J, surtout qu’il ne s’arrêtera certainement pas là. Lui qui avait annoncé vouloir prendre une petite pause, on le comprend !