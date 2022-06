Sexion d'Assaut : que se passe-t-il avec leur titre inédit ?

La sortie du morceau "10 ans" a été annulée.

Alors que le groupe avait annoncé la sortie exclusive d’un single extrait de leur projet "Le Retour des Rois", celui-ci ne verra peut-être jamais le jour.

Les choses semblent compliquées en ce moment pour Sexion d’Assaut. Pourtant, il y a quelques mois, l’annonce de son come-back avait fait beaucoup de bruit et suscité de nombreuses spéculations. Les problèmes internes, notamment entre le fondateur du Wati-B Dawala et Gims ainsi que Black M ont retardé les retrouvailles de la Sexion, jusqu’à ce que son retour soit bel et bien confirmé en fin d’année dernière. Si des artistes comme Booba ont préféré ironiser sur la nouvelle, ce sont les fans du groupe qui étaient extrêmement ravis, après 10 ans d’attente.

La tournée de la Sexion a donc démarré sur les chapeaux de roues et s’est très rapidement retrouvée sold-out pour de nombreuses dates. Gims, Black M, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams et JR O Crom ont surtout appliqué une stratégie marketing très efficace. En effet, la sortie de leur album "Le Retour des Rois" avait été annoncé pour le 14 mai et disponible uniquement en physique à leur concert événement à l’Accor Hotel Arena. Une première pour des rappeurs français. Cependant, à ladite date, le projet n’était finalement pas disponible et sa parution a été reportée au plus grand dam des fans impatients.

Aujourd’hui, voilà qu’une seconde annulation vient entacher le fameux "Retour des Rois". En effet, Sexion d’Assaut qui devait sortir un premier extrait de leur futur opus en exclusivité sur Skyrock le mercredi 15 juin, a une nouvelle fois annulé l’événement. Le titre nommé "10 ans" devait être dévoilé dans un premier temps à la radio, avant d’être disponible sur les plateformes de streaming, jusqu’à ce que le directeur des programmes de Sky’, Laurent Bouneau annonce un changement de programme. Sur Twitter, il a partagé la mauvaise nouvelle avec un screen des mails échangés avec Dawala. Dans l’un d’entre eux, le producteur explique :

"Les artistes, finalement, ne veulent plus sortir le morceau du tout. Par conséquent, on est obligé d’annuler la sortie".

La fan base de Sexion d’Assaut vient donc d’encaisser un nouveau coup dur. Heureusement, la tournée est maintenue et les fans (du moins, ceux qui ont des billets) pourront toujours se délecter des anciens morceaux du groupe, en attendant de pouvoir en écouter des nouveaux. En espérant que ce revers soit le dernier.