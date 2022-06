5 Bonnes raisons de venir au Festival Pépélé le 9 juillet !

Le Pépélé Festival est naît d’une idée ambitieuse d'être le premier festival à réunir les meilleurs artistes avant-gardistes et émergents de la scène musicale Afrobeats & Rap.

5 bonnes raisons de venir au Pépélé Festival le 9 juillet :

1. Des lives exclusifs et inedits de supers stars de la scène Aforbeats nigériane @lojaymusic & @toyourears (Buju). Faiseurs de hits avec leurs tunes sexy Mona Lisa & Finesse, qui tournent massivement dans vos playlists. Leurs mélodies hypnotiques vont prendre le contrôle de vos articulations et faire chavirer vos cœurs. 2. L’expérience Amapiano avec @unclewaffles. Après une ascension fulgurante suite à une vidéo virale qui a secoué le monde d’internet, elle est devenue l’emblème de ce nouveau son straight outta South Africa. Qui peut se targuer d’être follow par Drake ? Pour la première fois en France, la Queen of piano est bien décidée à chambouler vos esprits avec sa gestuelle si singulière et sa performance hors norme.



3. Pépélé c’est l’évènement musicale de l’été qui réunit sur 3 scènes différentes l es titans du dancefloor, l a crème de la crème du mix !



@djphaphane - @armelbizzman - @dre_tala - @shiivanah - @dj_rox_r & @soall_dj - @cheetah369 - @djdidofficial - @livoodaeightykid - @djiso20 - @da_ddychulo - @jojoskrazzy

Que des numéros 10 dans ma team ! La quintessence des Djs de Paname, pour un show détonnant, en mode Rap, Afrobeats, Classics R&B, Shatta, Dancehall, Drill & MoreQue des numéros 10 dans ma team !

Vivre un moment inoubliable, en solo ou entouré de vos amis, une expérience unique et jubilatoire dans un lieu atypique. Emparez-vous du micro et lâcher prise en interprétant vos titres Rap, Afrobeats, R&B préférés +300 titres : Angela,Dumebi, No scrubs, Live nwantiti, La kiffance, Ancrée à ton port, Thong song, Let me love you, Dodo, Je suis PNL, etc….

@playmo_aka_the_coach Le tout ambiancé par un casting 4 étoiles @lewillaxxx



5. Des zones chill, une scénographie fortement instagrammable, qui contribuent au caractère singulier et inédit de l’expérience sensorielle !

Une offre food quali avec des burgers de @pnyburger , des alokos du poulet braisé et la fameuse sauce verte de chez @pb_pouletbraise - un événement qui vous ressemble, où tout est pensé pour vous !



RDV le 9 Juillet au @lepointfort.aubervilliers de 16h à 2h !

Places limitées

Imaginez un line-up cinq étoiles à la renommée mondiale, aux records de ventes, streams et certification, investir un lieu XXL unique et atypique, aménagé en dancefloor géant, dans un décor haut en couleur, pour fêter le début de l'été.