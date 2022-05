AM La Scampia: découvrez la tracklist de "Triste Fête"

AM La Scampia balance son tout premier album le 27 mai.

Le jeune rappeur marseillais a annoncé jeudi 5 mai la sortie de son premier album "Triste Fête", attendu pour le 27 mai, avec des invités et non des moindres. En effet, le rappeur d'origine algérienne nous annonce quatre featurings dans son projet : Timal, Guy2bezbar, Hatik, Le Rat Luciano, plus un nouveau feat avec Lacrim.

Le projet est composé de 14 titres dont deux extraits déjà sortis : "Jolie poupée" en featuring avec Timal a été lancé le 10 mars 2022 avec une vidéo a plus de 800 000 vues suivi de "Basta" sorti le 31 mars avec un clip comptabilisant aujourd'hui presque 500 000 vues.

Malgré que le rappeur n'ait pas encore posté la tracklist de son projet sur les réseaux, on peut quand même la retrouver sur les sites de ventes de précommande. AM La Scampia propose d'ailleurs des box dans lesquels se trouvent des CD dédicacés ainsi que des tee-shirts imprimés du nom de son label créé en 2021, "1092", faisant référence à la distance entre Marseille et Naples.

Tracklist de "Triste fête":

01 Triste fête

02 La Scamp

03 Basta

04 Mon reufton (feat. Lacrim)

05 Sale mood

06 Gangsta luv (feat. Guy2Bezbar)

07 Valentino

08 Manolo

09 Jolie poupée (feat. Timal)

10 Gamin en or

11 Cite Carter (feat. Le Rat Luciano)

12 Week-end

13 Ailleurs

14 Famiglia (remix) (feat. Hatik)

Le retour de l'ancien rappeur du label de Lacrim s'annonce très fort !