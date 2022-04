Gazo prêt à changer le rap français ?

Un nouvelle fois.

Gazo a été un des rappeurs les présents en 2021. Il l'a tellement été qu'il a pris la décision d'arrêter les featurings pour se concentrer sur ses propres projets. Mais certaines de ses collaborations continuent de sortir et on l'a récemment entendu mettre à l'amende la fine fleur des drilleurs anglais sur le morceau "Reggae & Calpyso Remix" en écrivant certainement un de ses meilleurs couplets. Mais le rappeur de Saint-Denis ne veut pas s'arrêter là. Après avoir traumatisé le rap français avec son premier projet "Drill Fr", aujourd'hui certifié platine, Gazo s'est remis au travail. Et s'il n'a pas pris la parole récemment, son ingénieur du son, Sherko a mis la pression avec un simple tweet.

"Avant la drill je me souviens qu’avec Gazo on voulait changer (influencer) le rap français. On a déjà fait un pas avec la mixtape DRILL FR, attendez de voir l’autre…"