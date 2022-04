Moha La Squale : sortie de son album et nouvelles révélations

Un retour controversé...

Moha La Squale faisait son grand retour ce vendredi, avec la sortie d'un tout nouvel album nommé "L'appache". Le projet était prévu depuis longue date, mais comme vous le savez, le rappeur a dû faire face à des ennuis judiciaires plutôt sérieux, avec de nombreuses plaintes pour violences et agressions sexuelles déposées par plusieurs de ses ex. Des affaires qui sont à notre connaissance toujours en cours, malgré un dépôt de plainte en 2020... Mais malgré tous ces problèmes, le rappeur a eu le temps d'enregistrer et de publier son nouvel album.

Un gros projets de 19 titres, sans featurings comme on pouvait l'imaginer puisque c'était déjà le cas sur "Bendero". Pour ce qui est du contenu rap, c'est du 100% Moha La Squale, fidèle à celui qu'il était dans ses précédents morceaux. Ca kicke le plus souvent, avec quelques morceaux un peu plus mélodieux, mais on peut noter un vrai effort pour les variations de flows et des instrus, des choses qu'on pouvait lui reprocher un peu auparavant.

Mais mauvaise nouvelle pour Moha La Squale, cette sortie d'album coïncide également avec la sortie de nouvelles révélations au sujet de son comportement. Une ex petite amie du rappeur a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit tout un tas de messages de menaces, des incitations à témoigner dans un sens bien précis dans une affaire judiciaire concernant le rappeur, mais aussi des images où la jeune femme apparaît le visage ensanglanté. Des images qui font apparemment suite à une violente dispute avec le rappeur selon le témoignage de la jeune fille. Cette sortie d'album s'annonce donc mouvementée, qui continue de clamer son innocence.