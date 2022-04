PNL : Stromae leur a proposé son aide

Dans un domaine bien particulier.

PNL continue de faire l'actualité, alors même que le groupe n'a rien sorti depuis son album "Deux Frères", qui date de 2019. Déjà, on parle régulièrement d'eux pour ce dernier album en date, qui continue de s'incruster dans les top streams de différentes plateformes, plusieurs années après la sortie. Mais il y a aussi énormément d'artistes qui les citent en exemple, en disant que c'est ce genre de succès qu'ils visent, ou qu'ils aiment bien leur image très discrète. Cette fois, c'est Stromae qui en est venu à parler du groupe des Tarterets.

Le chanteur belge était l'invité de Mouloud Achour, pour "Clique", pour parler de son album "Multitude" qui est déjà platine. Stromae a apparemment croisé PNL dans les backstage d'une boîte de nuit bruxelloise, comme il le raconte au journaliste. Mouloud en profite alors pour lui dire qu'il trouve qu'il y a des similitudes entre eux, comme le fait d'avoir "commencé dans le rap plutôt classique et traditionnel pour avoir ensuite pris du recul et trouvé son identité", et la star est plutôt d'accord avec lui.

« Des mecs comme PNL c’est des gars inspirants »



Le Belge précise également qu'il leur a proposé son aide sur un sujet bien précis, la scène : "écoutez les gars, si vous avez besoin d'aide ou de n'importe quoi pour la direction artistique, moi c'est avec grand plaisir quoi !", déclare-t-il à Mouloud. L'histoire ne dit pas si la collab s'est faite, mais on imagine que la politique du "Que La Famille" s'applique aussi à Stromae, malheureusement pour lui.