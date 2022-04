Drake clashe-t-il une nouvelle fois Pusha T ?

Pusha T lui-même a dit qu'il avait mis son clash avec Drake derrière lui. Mais si le Canadien l'attaque à nouveau, on a du mal à croire que l'ancien membre de The Clipse va rester sans réaction. S'il a mûri, il n'est pas du tout du genre à tendre l'autre joue. Or, dans un leak d'un feat entre Drizzy et Jack Harlow, il semble bien que le 6 God en remette une couche sur son ennemi de toujours, celui-là même qui avait rendu public le fait qu'il avait un fils caché...

Alors que Jack Harlow continue de promouvoir la sortie de son deuxième album, "Come Home The Kids Miss You", un des titres du projet a leaké sur Internet. Provisoirement intitulée "Have A Turn", la fuite est apparue mercredi 13 avril et contient un long couplet de Drake.

“N-ggas love to try and test us like they know what we on/Chubb’s got the magazine cover like Rolling Stone/’Cause we already know how they rock, they throwin’ stones/Whenever you gettin’ bigger, there’s growin’ pains/I got enough pull to make the city start throwin’ games/I’m out here makin’ a mockery/I got my realtor out here playin’ Monopoly/How can I address you when you don’t own property?/They only finesse you when you don’t move properly.”