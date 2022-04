6ix9ine annonce son retour !

Voilà qui promet de faire parler.

Il avait quasiment disparu des radars depuis presque un an voire même un peu plus. Depuis l'échec relatif de son album "TattleTales", sorti en 2020, 6ix9ine est presque retourné dans l'anonymat. Cet album, qui suivait sa sortie de prison, devait marquer le point de bascule de sa carrière vers quelque chose de plus grand. Mais voilà : ça a un peu floppé, et au lieu de le détester, les gens se sont mis à l'ignorer, le pire châtiment qui existe pour un troll. Mais le rappeur arc-en-ciel n'en a pas fini avec le rap game !

En effet, 6ix9ine a annoncé son grand retour dans un post Instagram. Un post qui contient un mini-clip d'une minute, dans lequel on retrouve le rappeur dans une sorte de sombre laboratoire démoniaque, entre les mains de ce qui ressemble à une vieille sorcière. Le clip est accompagné d'une légende pleine d'egotrip, comme souvent avec lui, et notamment une phrase dans laquelle il déclare que "le king de New-York est de retour le 15 avril". Rendez-vous le 15, donc, pour un retour qui risque de faire pas mal de remous dans le Rap US, surtout s'il se proclame King de New-York.

Cette information de son retour est à mettre en parallèle avec son actualité récente : 6ix9ine veut faire croire aux gens qu'il est complètement fauché, peut-être dans le but d'atténuer les sanctions de certaines procédures judiciaires qui ont été lancées contre lui récemment. Et son retour est peut-être un moyen de recommencer à mettre des sous de côté, au cas où la justice ne serait pas clémente avec lui et lui infligerait une grosse amende.