Busta Rhymes a le meilleur flow selon Big Daddy Kane

Quand une légende reconnaît une autre légende.

Big Daddy Kane avait quelques mots à dire sur Busta Ryhmes. C'est à travers une vidéo, publiée sur les réseaux, qu'il a exprimé tout le respect qu’il avait pour l’artiste et qu'il l'a défini comme étant le rappeur avec le meilleur flow.

Le membre du Juice Crew est considéré comme l’un des plus grands de sa génération. En conséquence, ce qu’il dit a beaucoup d’importance et s’avère généralement vrai, même si tout le monde peut se tromper. Le rappeur considère que Busta Rhymes est le meilleur et il n’est pas le seul à partager ce point de vue. En effet, la liste des autres artistes considérant que personne ne lui arrive à la cheville est longue. Par exemple, Lil Jon pense que Busta pourrait fumer Jay-Z dans un Verzuz, E-40 assure qu’il mangerait Eminem. Sans parler de Fat Joe qui lui dit carrément que personne ne peut l’affronter. Voilà qui est clair.

Le mardi 29 mars, Big Daddy Kane a tenu à partager son opinion sur Busta Rhymes avec ses followers. Il a publié une vidéo sur Instagram, dans laquelle il fait les éloges du rappeur de 49 ans, alors même qu’il se tient à côté de lui. Il commence :

"Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Pour de vrai, rapidement, ok ? Respect au meilleur flow du hip-hop. Et à tous ceux qui auraient envie de me contredire, voilà ce que vous allez faire. Écoutez la version originale de "Turn It Up" de cet homme, la version originale avec le sample de Al Green. Je l’ai fait moi, trois fois, je vous assure. Ce mec change de flow sept fois en une musique. Putain de m*rde. Personne ne fait ça".

Puis ajoute :

"Method man a un des meilleurs flows du hip-hop. J’adore le flow de Biggie, Bone Thugs, Eminem, Slick Rick et Snoop, mais aucun d’entre eux ne changent constamment de ton et ne va aussi vite que Busta. Il utilise sa bouche comme un piano sur un titre. Pour moi, les flows sont intouchables".

Des mots justes qui ont directement touchés le principal concerné, qui a bien du mal à cacher son émotion. Et on le comprend !