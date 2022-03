Orelsan ajoute de nouvelles dates à sa tournée

Il fallait s'en douter. Après le succès de "Civilisation", il était évident que la tournée que vient de débuter Orelsan allait afficher complet (surtout après qu'il ait dû reporter quelques concerts) et que les dates qu'il avait prévues allaient vite être sold-out. Le rappeur de Caen a bien compris l'engouement du public pour sa musique. Alors, en plus de la tournée déjà annoncée, il ajouté de nouveaux concerts pour la fin de l'année 2022.

Il faut dire que les dates se vendent comme des petits pains. Par exemple, les 6500 places pour son concert à Caen en octobre 2022 se sont écoulées en seulement cinq minutes. Alors OK, il joue à domicile, mais cela montre bien l'engouement autour de sa musique.

Du coup, il a prévu plein de nouvelles dates à Rouen, Caen donc, Rennes, Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Genève et Paris mais à la Paris Défense Arena cette fois !

La tournée continue cet automne les loulous ✨🍁

Les places seront mises en vente VENDREDI 4 MARS 2022 à 10h sur https://t.co/3NisuDOdVg pic.twitter.com/XiyCa7L4DA — OrelSan (@Orel_san) March 2, 2022

A noter que ces dates sont bel et bien des ajouts et qu'elles n'étaient pas prévues dans le calendrier initial de la tournée d'Orelsan. Mais devant le succès des premières dates et une demande toujours aussi forte, le rappeur normand n'a pas eu le coeur de priver son public d'un nouveau spectacle alors il repart pour un tour ! Et on pourra aussi le voir tout l'été puisqu'il sera présent sur la majorité des festivals !