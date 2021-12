Orelsan obligé d'annuler des dates à cause du CoVid

La tournée d'Orelsan ne démarrera pas tout de suite...

Orelsan occupe tous les fronts de l'actualité musicale depuis la sortie de son dernier album "Civilisation", le 19 novembre dernier. Une sortie autour de laquelle étaient organisés beaucoup d'évènements pour les fans, avec une quinzaine de versions physiques différentes, et également un système de ticket d'or. Sans surprise, le disque est déjà certifié triple disque de platine à l'heure où nous parlons et le début de l'année 2022 devait également marquer le début de la tournée triomphale du rappeur Normand.

Malheureusement il n'en sera pas ainsi, la faute au CoVid et aux dernières annonces gouvernementales. A cause du retour des jauges dans les rassemblements annoncé par Jean Castex lundi soir, le directeur général de Live Nation France Angelo Gopée a déclaré à la télévision qu'il devait annuler les premières dates de la tournée d'Orelsan. L'artiste a lui aussi partagé la nouvelle via son compte Instagram. Pour le moment, les dates impactées sont celles du 15 janvier à Caen, du 19 janvier à Rouen, du 20 janvier à Lille et du 21 janvier à Amiens.

La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les dates ne sont pas complètement annulées mais simplement reportées pour le moment. Le détail des reports est disponible dans le post Instagram d'Orelsan. On envoie évidemment de la force à tous les autres artistes et aussi aux gens qui bossent dans l'industrie de la musique et du spectacle, qui vont encore devoir manger des pâtes pendant quelques semaines.