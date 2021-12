Orelsan visé par une pétition pour le titre "L'odeur de l'essence"

Le terme "mongol" ne passe pas.

Si "Civilisation", le dernier album d'Orelsan est un des albums de l'année et surtout un projet qui est en train d'exploser tous les chiffres - il est triple platine (300 000 ventes) en moins d'un mois, il y a, comme souvent avec le rappeur de Caen, un parfum de polémique qui se dégage de tout ça. Comme à chaque fois qu'il sort un album (ou presque), il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour venir chercher la petite bête, à croire qu'on peut reproduire sans fin la polémique autour de "Sale Pute". Cette fois, il s'agit de l'emploi du mot mongol dans le premier single du projet, "L'odeur de l'essence". Une pétition a donc été lancée contre l'artiste arguant que l'utilisation de ce terme "reste raciste et discriminatoire" et "porte aussi atteinte à l’identité mongole et banalise le non-respect envers la dignité humaine".

Alors la question est : peut-on utiliser le mot mongol dans une chanson ? Pour le moment, personne n'a la bonne réponse mais une pétition lancée sur le site change.org pense que non. Plus de 12 000 personnes l'ont déjà signé à l'heure où ces lignes sont écrites, le jeudi 23 décembre au matin.

Dans le titre, "L'odeur de l'essence", Orelsan rappe :

"On prend des mongols, leur donne des armes/Appelle ça justice, s’étonne des drames [...] Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts/Entourés d’mongols, l’Empire mongol/On fait les mongols pour plaire aux mongols."

Dans la pétition, on peut lire :

"Comme vous le savez, le terme mongol définit l’identité culturelle et nationale de tout un peuple. Ce nom qui devrait être neutre comme les adjectifs français, anglais, juif, inuit et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d’idiot", déplore l’association Routes nomades dans sa pétition. Si le sens de la chanson renvoie bien ici à une personne idiote, et ne renvoie pas aux gens de nationalité ou d’origine mongole (de Mongolie), son usage reste raciste et discriminatoire. L’utilisation du terme mongol de cette manière est non seulement insultante, mais porte aussi atteinte à l’identité mongole et banalise le non-respect envers la dignité humaine."

La pétition demande le retrait de la chanson et des excuses à Orelsan...

Too much non ?