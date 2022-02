Le Rat Luciano bientôt de retour ?

Il a été vu en train de tourner un clip.

Le Rat Luciano est le rappeur préféré de notre rappeur préféré comme Rohff l'a récemment rappelé. C'est comme ça, ça ne se discute pas. Et on pourrait faire un sondage que ça ne changerait absolument rien... Son retour au premier plan est un serpent de mer qui traîne dans le rap français depuis de nombreuses années. Seul (ou presque) Jul a réussi à le sortir du silence dans lequel il s'était muré pour des collaborations toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Ses morceaux sur les albums de l'OVNI, sa participation aux projets "13 Organisé" ou "Classico Organisé", son passage sur "JVLIVS 2" sont autant de marques qui nous prouvent que le rappeur de la Fonky Family n'a absolument rien perdu de son talent ni de son flow... Evidemment, tous ceux qui l'aiment et qui aiment sa musique se sont dit que c'était peut-être l'occasion pour le Rat de revenir, plus de 20 après son seul album solo, "Mode de vie... Béton style" paru en 2000. Si rien ne vient réellement corroborer cette envie, il y a quand même quelques signes.

C'est ainsi que le rappeur de la FF a été vu ce week-end, en marge du match entre l'Olympique de Marseille et Clermont Foot en train de tourner un clip au stade Orange Vélodrome.