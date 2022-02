Kanye West travaille encore avec Marylin Manson sur "Donda 2"

Malgré la polémique, Ye s'obstine.

Marylin Manson n'est pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment dans le paysage musical. Il est notamment soupçonné de viols, agression sexuelles et violences ce qui aurait dû le rendre persona non grata pour à peu près n'importe qui. Sauf, apparemment, pour Kanye West qui a déjà fait appel au chanteur pour le premier volume de "Donda" et avec qui il travaille pour finaliser le deuxième épisode. C'est ce qu'affirme un collaborateur et producteur de Kanye, Digital Nas dans une avec Rolling Stone. Il affirme que la star controversée du rock est en studio avec Ye pour écrire et produire des titres pour "Donda 2".

"Je vais tous les jours en studio pour avancer sur "Donda 2" et j'y vois Marylin travailler sur l'album."

Il a juste précisé qu'il venait sans son maquillage de scène et qu'il tenait le rôle d'auteur-compositeur pour Kanye West car le rappeur "ne veut pas que Marylin travaille sur des beats de rap. Il veut qu'il joue ce qu'il fait et il en prendra des parties ou il en fera des samples comme il le fait habituellement."

Cette collaboration risque encore de faire froncer les sourcils tant la réputation de Marylin Manson est sulfureuse et surtout à cause des accusations qui pèsent sur lui. Kanye West a d'ailleurs été le seul à le soutenir alors sa propre équipe lui a tourné le dos. Digital Nas a quant à lui expliqué que les deux artistes avaient développé une "dynamique folle" ensemble.

Pour le producteur, la relation entre les deux artistes est sans doute basée sur la religion.

"Je suppose juste que c'est d'un point de vue du genre" Nous sommes tous des pécheurs. Nous faisons tous des erreurs. Nous ne devrions pas pointer du doigt quelqu'un pour les erreurs qu'il a commises ou quelque chose comme ça".

Quoi qu'il en soit, avec cette combinaison, Kanye West a déjà entouré son prochain projet d'un voile de polémique avec la présence de Marylin Manson au tracklisting. De quoi alimenter encore un peu plus l'aura de "Donda 2" ? On ne le saura vraiment que lorsque le projet sortira. Il est annoncé pour le 22/2/22.