The Weeknd enchaine les records

Il réalise des chiffres incroyables sur Spotify.

The Weeknd est un habitué des records, notamment sur les plateformes de streaming. Il est désormais l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify.

Imposé sur la scène musicale mondiale depuis quelque temps maintenant, le canadien ne cesse de surprendre, années après années. En 2020, son opus "Afters hours" a été un véritable carton, notamment grâce à au titre phare de l’album, "Blindings Lights". Entre des récompenses, un show au Superbowl et des chiffres plus impressionnants les uns que les autres, The Weeknd a littéralement retourné le game.

En 2022, c’est son tout nouveau projet "Dawn FM" qui était attendu au tournant. Après des mois de teasing, Abel Makkonen Tesfaye aka The Weeknd a enfin dévoilé son album, le 7 janvier. Malgré une concurrence accrue notamment avec la sortie de "DS4Ever" de Gunna, le même jour, il semblerait que le chanteur de 31 ans n’ait pas déçu ses fans. Pas de première place au classement Billboard 100 pour lui, mais plutôt, des records impressionnants. Il a par exemple réalisé le plus grand nombre d’entrées en une semaine pour un artiste masculin au classement Billboard 200, en positionnant 24 de ses titres. Aujourd’hui, les records continuent.

En effet, The Weeknd est désormais l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify. Selon le média World Music Awards, celui qui a été comparé à Michael Jackson, cumule 85,6 millions d’auditeurs mensuels (rien que ça). Il est à la tête du Top 10 des artistes les plus streamés en janvier sur Spotify devant des artistes tels que Bad Bunny, Taylor Swifft, Drake, BTS ou encore Justin Bieber. Ce dernier détenait d’ailleurs le précédent record avec 82 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming. Mais ça, c’était avant le raz-de-marée The Weeknd !