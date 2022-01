The Weeknd fait encore tomber un record !

Il truste le classement des singles !

The Weeknd a été battu d'une courte tête par Gunna et n'a pas été numéro un du Billboard 100, le classement des meilleurs albums aux Etats-Unis. Mais le chanteur canadien a pu se consoler quand il a vu le palmarès du Billboard Global 200, celui des singles. En effet, "Dawn FM" lui a permis de battre un nouveau record en classant 24 titres dans le classement ! Il s'agit ni plus ni moins du plus grand nombre d'entrées en une seule semaine pour un artiste solo masculin. "Sacrifice" est n°2 et il accompagné par "Take My Breath", "Gasoline", "Out of Time", "Is There Someone Else ?",“How Do I Make You Love Me ?" notamment. Il y en a tellement qu'il a fallu plusieurs tweets au Billboard pour tous les lister !

.@theweeknd charts 24 songs on this week's #Global200, breaking the record for the most in a single week among solo male artists (1/3):



#2, Sacrifice

#10, Take My Breath

#14, Gasoline

#15, Out of Time

#16, Is There Someone Else?

#17, How Do I Make You Love Me? — billboard charts (@billboardcharts) January 19, 2022 (3/3)



#55, Moth To A Flame w/ @swedishousemfia

#60, One Right Now w/ @PostMalone

#67, Every Angel Is Terrifying

#87, You Right w/ @DojaCat

#150, Starboy ft. Daft Punk

#159, La Fama w/ @rosalia

#163, Lost In The Fire w/ Gesaffelstein

#165, Die For You

#170, The Hills — billboard charts (@billboardcharts) January 19, 2022

Billboard souligne également qu'il n'y a qu'un seul autre artiste qui a eu plus d'entrées au Top Global 200 en une seule semaine : Taylor Swift, avec 31 chansons ! Kanye West suit le Canadien avec 23, puis arrive de Drake avec 22 et 21. Donc, oui, une nouvelle fois, The Weeknd a frappé fort !