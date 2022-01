Eminem shoote 6ix9ine

Il l'allume dans un tout nouveau couplet en featuring avec Cordae.

Cordae est en ce moment au top de sa carrière, à seulement 24 ans. Le rappeur du Maryland, ex-membre du groupe YBN aujourd'hui dissous, a su continuer à grimper dans le game quand ses ex-acolytes sont peu à peu retombés dans l'anonymat. Pour son nouvel album "From a birds eye view", sorti le 14 janvier, il a donc pu s'offrir d'énormes stars en featuring, comme Gunna, Lil Wayne, Lil Durk, Roddy Ricch mais aussi Eminem ! Le Slim Shady a d’ailleurs profité de l'invitation pour démonter 6ix9ine dans son couplet.

Le morceau s'appelle "Parables (Remix)", et dans le titre Eminem déclare : "it's so hard for me to fathom this was once my life, Shit'll make you wanna cop out like a plea deal, so i treat a beat like it's Tekashi, spit on that bitch like Meek Mill". Grosso modo, il a envie de traiter le Beat comme Tekashi, et donc il crache dessus comme Meek Mill. Em' fait ainsi référence à l'altercation filmée qui a eu lieu entre Meek Mill et 6ix9ine dans un parking, en février 2021. Ca n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Eminem taille le rappeur arc-en-ciel, comme dans son morceau "Zeus" à l'époque.

Rien ne va plus pour 6ix9ine, que plus personne ne respecte depuis longtemps dans le rap game ou en dehors. Il en est même réduit à devoir monter des escroqueries pour pouvoir maintenir son train de vie, en étant payé pour un concert sans s'y rendre. Ce qui lui a d'ailleurs valu un nouveau procès. On se demande où va s'arrêter sa descente aux enfers ! En attendant, on se réécoute ce morceau d'Eminem et Cordae qui est une vraie réussite.