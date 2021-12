Roddy Ricch critique les Grammy

Il leur a dit sa façon de penser de manière assez cash.

Le 31 janvier 2022 aura lieu la 64ème cérémonie de récompense des Grammy Awards. Une cérémonie qui est devenue en quelques sortes un incontournable, notamment pour le rap game qui y est fortement représenté depuis quelques années. Toutefois, l'histoire entre le rap US et les Grammy n'a pas toujours été calme, loin de là. De nombreux reproches ont été fait aux organisateurs de l'évènement, notamment au sujet des nominations. Cette fois, c'est Roddy Ricch qui s'attaque à l'institution.

Le jeune rappeur n'a que 23 ans mais il a déjà des idées fortes et aimerait bien que les Grammy soient plus représentatifs de l'état de la scène hip hop aux USA. Car les nominations snt parfois assez déconnectées de ce qui se passe dans la rue ou dans les clubs. Interrogé lors de son passage dans le podcast de Kevin Durant sur les relations entre les rappeurs de la nouvelle génération, il a déclaré :

"J'ai l’impression qu'il y a énormément de collaborations, que nous allons plus les uns vers les autres. [...] Mais quand j'ai parlé lors des Grammy Awards, j'ai dit aux organisateurs : "aucun de vous n'a nominé Lil Uzi Vert ?" Je me moquais d'eux. Pareil pour Lil Baby, personne n'a voulu nominer Lil Baby ? Ca me fait rire, j'ai l'impression qu'ils font leur truc dans leur coin, mais on devrait plus mettre en avant le fait que nous, on est vraiment en train de faire tomber les barrières".

On sent donc une petite rancœur envers les Grammy de la part de Roddy Ricch, qui digère mal le fait que deux des artistes les plus influents du rap US actuel soient snobés par la cérémonie. C'est généreux de sa part de penser aux copains. Plus tôt dans l'année, c'est Drake qui avait carrément demandé à ce qu'on retire son nom des nominés pour la cérémonie, sans donner d'explication. Kanye West avait lui carrément uriné sur sa statuette pour monter sa désapprobation. La cérémonie ne semble donc plus du tout avoir la cote auprès des rappeurs US...