Booba va dévoiler un nouveau clip en NFT

Le Duc poursuit sur sa lancée...

Une révolution est peut-être en train de se mettre en place dans le rap game français et on la doit à Booba. En effet, il y a quelques mois de ça, le Duc avait publié le tout premier clip en NFT de l'histoire du rap français. Il va récidiver dans les jours qui viennent.

Pour accéder au titre et au clip en exclusivité, les fans ont dû acheter une carte d'accès avec de l'Ethereum, une cryptomonnaie très en vogue. Aussi surprenant que cela puisse paraître, en quelques jours à peine, le rappeur avait réussi à vendre l'intégralité de ses 25 000 NFT, pour un chiffre d'affaires de plus de 600 000 euros.

Tout comme la cryptomonnaie, ces cartes risques de gagner en valeur dès maintenant. Les détenteurs de ces cartes ont d'ailleurs accès dès aujourd'hui au nouveau titre et clip en exclusivité, "GDC". Pas de panique pour ceux qui ont manqué le train la première fois, la sortie de cette deuxième exclue en NFT est accompagnée de 1000 cartes supplémentaires, qui, attention, risquent de se vendre très vite...

Une révolution qu'il va falloir suivre de près puisque le rap français s'y met de plus en plus... Sneazzy (ancien membre des 1995 et du collectif L'Entourage), a sorti un EP uniquement disponible à travers cette technologie et Ziak, quant à lui, est allé jusqu'à inventer le "Cryptoshit"... Affaire à suivre...