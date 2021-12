Booba allume Mehdi Maizi

Pas sûr qu'il en sorte grandi...

Booba a pris un malin plaisir depuis des années à provoquer, parfois très violemment, les gens qui ne lui donnent pas le respect qu'il pense mériter. Ca vaut pour les rappeurs, notamment ses ex-collègues du 92i qui sont partis, mais ça vaut aussi pour les journalistes. On se souvient notamment de sa passe d'arme sur Twitter avec Yerim Sar, pas le dernier non plus quand il faut piquer où ça fait mal, mais aussi avec Fif, ou encore Fred Musa. Cette fois, c'est Mehdi Maizi qui a pris la foudre de la part du DucZer.

Ca n'est pas la première fois que Booba essaie de titiller celui qui a bossé chez OKLM Radio, à l'époque où ça existait encore. Cette semaine, Mehdi a dévoilé ce qui pour lui constituait son top album de rap français pour l'année 2021. Un top où on retrouve Ninho, Laylow, Lala&ce, Lacrim ou encore SCH et bien d'autres... Mais pas "Ultra" de Booba, ni aucun autre artiste signé actuellement chez 92i. Un affront insupportable pour le Duc, qui n'a pas hésité à dégainer plusieurs storys avec des légendes bien sales : "on s'en bat les couilles de ton top arrête de faire le connaisseur t'aimes autant moi que Jul ou Alpha 5.20, t'as pas d'avis t'es faux et soft comme l'époque que l'on traverse aujourd'hui, mais tu verras...".

Il continue en lui reprochant par la suite de n'avoir mis dans son top ni l'album de Maes, ni celui de SDM, et d'avoir aussi oublié "ULTRA". Du coup, c'est bien la preuve que Mehdi Maïzi a un avis personnel, et ça annule le constat fait par Booba juste avant, mais passons, on n'est pas à une incohérence prêt. En tout cas, le Duc semble plutôt mal prendre le fait que le travail du 92i ne soit pas apprécié par le journaliste. Faites donc attention quand vous dévoilerez vos tops de l'année 2021 : les pirates vous guettent !