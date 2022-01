Immersion à "New Jack" city pour le premier album de Le A !

Découvrez le nouvel album "New Jack" de Le A !

Pour terminer l'année 2021 sur une belle note, le rappeur marseillais Le A nous plonge dans une ambiance "New Jack", en référence à son film de prédilection "New Jack City" sorti en 1991. Un peu plus d'un an après la réedition de se mixtape "Insomnie", comprenant notamment son plus gros hit jusqu'à présent "Baby Mama", Le A dévoile son premier album. "New Jack" est le fruit d'une année de travail intense.

Originaire de Saint-Denis dans le 93, c'est à Marseille que Le A a élu domicile. Le rappeur marseillais aux influences rap, RnB, jazz et pop propose des tracks de qualité et des collaborations des plus intéressantes : Da Uzi, Sifax, Myra... Les sonorités sont variées et inédites, les feats explosifs. De quoi se régaler à l'écoute des 19 titres de ce tout premier album !

Rempli de sensibilité, Le A s'essaye à l'introspection sur le focus-track "GG" dans un registre où il excelle : la violence mélancolique. Sur une prod signée Beast Inside Beat, le rappeur marseillais se confie. Nostalgique sur le beat, Le A émeut de par sa sincérité et ses lyrics sans faux-semblant ni artifices. A l'aise sur cette prod envoutante et sombre, il y relate son train de vie instable. S'il affirme que "Rose va finir par faner", Le A n'en est aujourd'hui qu'à son premier album et promet de nous épater encore pour un temps.