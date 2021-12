Diam's aurait dû travailler avec la Sexion d'Assaut

Le titre "Casquette à l’envers" aurait pu être totalement différent.

La Sexion d’Assaut a partagé une anecdote inédite lors de son passage chez GQ. Le groupe a dévoilé qu’une collaboration avec Diam’s sur le morceau "Casquette à l’envers" aurait pu voir le jour.

La Sexion d’Assaut est en pleine promotion. Avec l’annonce d’une tournée en 2022 et surtout la sortie de leur projet "Le Retour des Rois", le groupe enchaîne les interviews. L’occasion pour ses membres de parler de leur musique, de leurs retrouvailles, de la tournée et d’aborder tous les sujets concernant leur come-back, onze ans après leur premier succès. Après un passage à 20 minutes, c’est avec GQ que Gims, Black M, Lefa, Doomams, JR O Crom ou encore Maska ont joué le jeu des questions-réponses.

Pendant l’interview, la Sexion s’est exprimé sur leur single "Casquette à l’envers" extrait de leur album "L’École des points vitaux" sorti en 2010. Un album qui a d’ailleurs marqué toute une génération. C’est avec une certaine nostalgie que Gims a d’abord commenté : "Ce son, c’est le premier son de Sexion d’Assaut à la radio. On était tous dans la caisse. Skyrock comme ça et on écoutait, on était comme des dingues".

Suite à cela, c’est Maska qui a fait une révélation surprenante sur les coulisses du titre. En effet, le morceau aurait pu sortir en feat avec une autre artiste qui a marqué sa génération, Diam’s. Il explique : "Mais ça devait même être un feat avec Diam’s, parce que H Magnum il avait le contact avec Diam’s, et ça chuchotait qu’on aurait pu lui proposer". Malgré le succès du morceau sans collab’, après une telle révélation, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce que le son aurait pu donner, avec la présence de la rappeuse qui a désormais tiré une croix sur le rap. Quoi qu’il en soit, on ne dit pas non à ce genre d’anecdotes !