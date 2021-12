Sexion d'Assaut : "notre musique est meilleure aujourd'hui"

Le groupe s'est confié à 20 Minutes.

Le retour de la Sexion d'Assaut, à la fois sur scène et sur disque, est d'ores et déjà un des événements de l'année 2022. Le groupe, qui se réunit pour la première fois depuis dix ans est revenu pour 20 Minutes sur sa reformation et son avenir. Les rappeurs ont aussi expliqué ce qu'ils voulaient faire dans les prochains mois et comment ils abordaient l'attente énorme du public.

Gims, Black M, Maska, Barack Adama, Lefa, JR O Crom et Doomams ont donc répondu aux questions que, finalement, tout le monde se pose, guidés par une seule envie : faire plaisir à leurs fans et, a priori, à eux aussi, contents d'être de nouveaux réunis.

Barack Adama explique que la reformation du groupe s'est avant tout faite par une envie commune qui a saisi chacun de ses membres.

"Quoiqu’il arrive on ne fait pas ça pour forcer, on fait ça parce qu’on a envie de le faire. C’était très compliqué avant parce qu’il y avait des carrières qui se formaient et il ne fallait pas casser ça. Tout s’est emboîté au bon moment. C’est magnifique."

Maska affirme également que le groupe voulait pouvoir tourner une page de leur histoire sur une bonne note.

"Terminer un chapitre qui a commencé en 2002, c’est une belle histoire de 20 ans. Sans le 'Retour des rois' il y aurait vraiment un goût d’inachevé je pense. Pour le public et pour nous. Et là ce sentiment d’aller jusqu’au bout des choses est très satisfaisant."

Et puis, ils ont évolué comme artistes et, avec leurs carrières solos lancées, sont devenus plus complets comme l'explique Maska.

"Bien sûr qu’il y a une base qui est commune, l’empreinte vocale, le style d’écriture. Mais dans nos carrières personnelles on a compris beaucoup de choses. Moi par exemple, je me contentais de faire des couplets de seize mesures et après dans ma carrière j’ai dû apprendre à chanter, faire des refrains… Quand on revient et qu’on se retrouve en studio il y a cette même alchimie mais avec ce petit plus, cet apprentissage et cette connaissance. Notre musique est meilleure aujourd’hui."

Tout cela devrait prendre une autre dimension avec la sortie de l'album "Le retour des rois" comme le concède Barak Adama.

"Depuis qu’on a fait l’annonce, je n’ai qu’une seule hâte c’est que l’album sorte. Pour le montrer aux gens, rassurer ceux qui demandent à l’être et convaincre ceux qui sont dubitatifs. S’il y a vraiment une chose qui n’a pas changé, c’est cet état d’esprit un peu sportif qu’on a, on est des compétiteurs avec nous-mêmes. Notre seul concurrent c’est nous, on essaye de faire mieux que ce qu’on a fait hier. Il est là notre challenge et je pense qu’on va réussir."

Même si, comme le concède Lefa, la Sexion sait qu'elle va être attendu au tournant.

"On revient et c’est comme si on repartait de zéro. Le passé c’est le passé. Ok, tout le monde reconnaît qu’on a contribué à plein de choses mais la musique a évolué, il y a plein de nouveaux acteurs qui prennent énormément de place. Même nous aujourd’hui en regardant des jeunes artistes qui se sont sûrement inspirés de nous, on en apprend beaucoup. Les cartes sont redistribuées et là on va montrer que dix ans plus tard on sait encore faire de la musique."

On ne va pas se mentir, on a hâte de voir et d'entendre ça.