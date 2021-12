Lacrim se confie sur sa participation au "Classico Organisé"

Il est "très content".

Comme de nombreux rappeurs français, Lacrim a pris part à l'aventure "Classico Organisé". On le retrouve notamment sur le premier single du projet "La loi de la calle" en compagnie de Mister You, Da Uzi, Niro, Jul, Alonzo, Kofs et le Rat Luciano. Dans l'émission "Le Code", le rappeur du 94 a rappelé que, de toute façon, à partir du moment où il s'était engagé, il aurait rappé avec ceux qu'on lui proposait. S'il est content d'avoir un morceau de "chefs", il aurait aussi aimé qu'autant de gros noms soient accompagnés de rookies afin de leur donner de la force. Mais, il ne fait pas la fine bouche et a largement apprécie l'aventure qui, en outre, lui a bien permis d'introduire son propre album, "Persona Non Grata".

"Si tu as 150 artistes, avec qui on va te mettre ? Qu’est-ce qu’on va faire ? Après, ce que je me suis dit, et je pense que c’est le plus important, c’est de me dire : 'Tu peux pas être dans une politique où demain, il faut être dans le partage. Et demain, refuser un projet comme ça' […] Donc je dis oui, et ce que tu me proposes, je vais le faire."

Simplement, si on lui avait demandé son avis, il aurait intégré à ce prestigieux roadster, deux jeunes rappeurs émergents, de façon à les exposer aux côtés de grands noms du rap français.

"Sur le morceau où j’étais, on a un morceau de chefs. Mais je le voyais quand même autrement dans la mesure où je croyais qu’il y allait avoir quand même deux petits émergents. Parce qu'il faut que ça serve à ça aussi. Je pense qu’il faut deux petits vraiment, deux petits qui arrivent, tu sens JUL qu’ils sont chauds, tu les mets avec nous et voilà je pense que c’est bon. Mais en tout cas j’étais très content, je suis très content."

Le reste du projet a mis en valeur de jeunes artistes, mais il fallait aussi des "morceaux de chefs" pour tirer le projet vers le haut et assurer sa médiatisation et son impact. Et puis, la combinaison dans laquelle se trouve Lacrim pue la rue, c'est aussi le point commun de tous les rappeurs présents sur le titre "La loi de la Calle". On comprend mieux pourquoi le rappeur du 9.4. est "très content".