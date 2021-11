Niska : les coulisses de ses feats avec Taylor Swift, Rich The Kid et Skepta

Pour des collaborations qui n’ont jamais vu le jour.

Niska a fait quelques déclarations dernièrement. Le rappeur a avoué avoir failli enregistrer des morceaux avec plusieurs stars internationales telles que Taylor Swift, Rich The Kid ou encore Skepta.

L’artiste parisien poursuit la promotion de sa dernière mixtape "Le monde est méchant", sorti le 4 novembre. Adeptes des featurings, le rappeur a su, une nouvelle fois, bien s’entourer sur celle-ci. Ninho a répondu présent sur le titre "N.I", Guy2bezbar l’accompagne sur "De bon matin" et Maes, Hamza, Tiakola ou encore 1pliké140 sont également de la partie. Niska connaît la recette des feats à succès et l’applique à merveille.

Lors des nombreuses interviews qu’il a réalisé pour sa promotion, le rappeur a pu raconter quelques anecdotes pour le moins surprenantes. Lui qui réalise déjà des meilleurs chiffres que "Classico Organisé" s’est confié à Konbini sur les collaborations qui n’ont jamais été partagées au reste du monde. La première, qui est certainement la plus étonnante, aurait dû se faire avec Taylor Swift. L’équipe de la chanteuse américaine a contacté le rappeur et lui a demandé d’enregistrer un couplet. Après ça, plus de nouvelles. Il raconte :

"Taylor Swift, on m’a envoyé le morceau via l’équipe et le label. J’étais honoré à l’époque, je suis content : Taylor Swift ! Je vois le truc, ça fonctionne bien. J’écoute le morceau, je pose et je n’ai jamais eu de réponse. Au final, j’avais envoyé le morceau. En plus, c’est un couplet que je kiffais de fou."

Apparemment, sa collab’ avec Taylor Swift n’est pas la seule à avoir été laissé à l’abandon. Skepta, lui a fait le même coup et le rappeur britannique lui a carrément mis un vent : "En vrai Skepta, il m’a endormi. Il m’a dit : ouais je reviens t’inquiète, semaine prochaine on termine ça, il ne m’a jamais rappelé". Une autre mésaventure musicale, comme il en arrive souvent dans le milieu. Cependant, c’est le rappeur américain Rich The Kid qui a le plus déçu Niska. Son comportement n’a apparemment pas plus à l’interprète de "Mapess", qui a lui-même décidé de ne pas sortir le morceau. Il explique :

"Rich The Kid, il m’a fait un truc de ouf par contre, lui il m’a fait une dinguerie. Il est arrivé sur le clip, il a fait l’Américain de ouf, ça m’a vénère de ouf, mauvais comportement, il nous a toisés un peu, donc du coup j’ai moi-même dit que je sortais pas ça."

Comme quoi, il s’en passe des choses en coulisses.