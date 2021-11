Niska : ses chiffres sont meilleurs que ceux du "Classico Organisé"

Face à la déferlante du "Classico", Niska fait mieux que se défendre puisqu'il classe cinq titres de sa mixtape dans le top 20 du classement Spotify singles tandis que les Parisiano-Marseillais n'en classent "que" trois. Le rappeur du 9.1. réussi à placer "N.I.", "Mapess", "Blue Magic", "140G" et "Jota" comme étant les titres les plus streamés de sa tape.

Et encore, à la sortie des deux albums, il dominait largement le classement comme le montre ce tweet.

Pour le moment LE CLASSICO ORGANISÉ prend la première place du top single Apple Music France !



Les Galactiques réussit à surnager au milieu de l'album de Niska aussi. pic.twitter.com/NaPWHOsxhf — VENTES JUL (@ventes_jul) November 5, 2021

Evidemment, le véritable "juge de paix" sera la révélation des chiffres après une semaine d'exploitation mais on peut d'ores et déjà dire que Niska a réussi son pari et qu'il n'a pas submergé par la vague "Classico Organisé". Au contraire, il sort largement son épingle du jeu ! Bravo à lui !