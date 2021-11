Usher et T-Pain se réconcilient

L’embrouille sur l’auto-tune est bel et bien réglée.

Les deux artistes ont confirmé qu’il n’y avait plus aucune animosité entre eux, sur scène. T-Pain a fait une longue déclaration à Usher et ainsi fait taire les rumeurs.

Le week-end du 20 et 21 novembre, l’humoriste Dave Chappelle organisait un grand événement pour la sortie de son nouveau documentaire. Véritable sommité du one-man show aux États-Unis, de nombreux artistes étaient conviés à l’événement qui a eu lieu à Atlanta. Usher et T-Pain notamment, ont pu se retrouver ensemble sur scène, l’occasion pour eux de mettre un terme définitif à leur récente friction.

En effet, il y plusieurs mois, T-Pain avait déclaré dans le documentaire Netflix "This is Pop", qu’Usher avait eu des propos très durs envers lui. Il avait vivement critiqué son utilisation de l’auto-tune et avait poussé T-Pain en dépression. Le chanteur lui avait balancé : "Je vais te dire une chose mec, tu as vraiment foutu la musique en l'air. Ouais mec, tu as vraiment foutu la m*rde pour les vrais chanteurs". Même si les choses semblaient aller mieux entre les deux artistes, les spéculations allaient bon train... jusqu’à maintenant. En effet, T-Pain a profité de l’occasion de se retrouver sur scène avec son ami pour lui déclarer :

"Je t’aime mon frère. Je te le dis, il ne se passe rien, frère. On est pas en train de traverser je ne sais quoi. C’est que de l’amour. Dans une période où on nous divise le plus, on a besoin d’être le plus soudé. Je t’aime mon frère. Jamais, je ne t’aimerai pas, fais-moi confiance."

Des mots sincères qui confirment qu’il n’y a plus aucun problème entre T-Pain et Usher. Des choses ont été dites et ressenties, mais elles font désormais parties du passé. Puis comme dit T-Pain, "it’s all love".