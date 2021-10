Rohff : la tracklist de son prochain album fuite, il assure qu’elle est fausse

Les spéculations sur son dixième album commencent déjà.

ROH2F a mis les choses au clair sur Instagram. Le rappeur dément le tracklisting qui tourne actuellement sur le réseau social et ne confirme pas des feats avec des artistes tels que Ninho, Kery James ou encore Naps.

Rohff est au cœur de l’actualité ces derniers temps. Entre sa prestation très remarquée dans la série "Validé" et ses clashs répétés avec son ennemi de toujours Booba, le rappeur ne laisse pas de répit à ses fans. Toujours à l’affût de la moindre nouveauté, la fan base de l’artiste a de quoi faire. C’est surtout sa dernière annonce qui a fait beaucoup de bruit. Il a profité de son dernier clip "Enemy" (BO de la saison 2 de Validé) pour faire une déclaration choc à la fin de la vidéo. Housni a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouvel album, le dixième de sa carrière. Une très bonne nouvelle pour le rappeur, mais surtout pour ses fans.

Une journée ! c’est le temps qu’il aura fallu aux premières rumeurs, pour se répandre sur la toile. En effet une tracklist du projet a été diffusée et circule sur les réseaux sociaux. Cette dernière dévoile 14 titres et des collaborations avec Gims, Ninho, Naps, Kery James et Amel Bent. Le rappeur ayant déjà teasé un feat avec Gims auparavant, le tracklisting semblait vrai pour beaucoup d’internautes. Mais, très vite, le rappeur a tenu à rétablir la vérité. Il a posté en story Instagram : "Arrêtez avec vos fausses tracklist et fausses dates de sortie etc. N’ayez pas peur de mon 10ème album tout va bien se passer". Le tout accompagné d’émojis mort de rire. Au moins, Rohff prend ça avec le sourire. Heureusement d’ailleurs car ce n’est sûrement que le début des spéculations en tout genre…