Drake pense qu'Eminem est sous-estimé

Il lui rend hommage sur Instagram.

La relation entre les deux gros noms du rap US Drake et Eminem a toujours été amicale même s'ils ont collaboré qu'une seule fois ensemble sur le morceau "Forever", en 2009, avec Lil Wayne, Kanye West, extrait de "Relapse Refill".Depuis, les deux rappeurs ont rarement été aperçus ensemble, à l'exception d'un ou deux concerts. Drake avait invité Eminem deux fois sur scène, en 2016, à Détroit, dans la ville de ce dernier. Personne ne s'attendait donc à une déclaration ouverte sur les réseaux de la part de Drake envers Slim Shady.

"Ce mec est sous-estimé", voilà ce qu'a écrit Drake sur une des photos postées sur sa story Instagram. Les clichés datent du "Up In Smoke Tour", la tournée légendaire en 2000 qui avait réuni Eminem, Dr.Dre, Snoop Dogg et Ice Cube. Drake fait un big up à Snoop Dogg sur ses photos mais surtout à Eminem avec son message simple mais efficace.

Un compliment qui tombe à pic puisqu'il y a quelques semaines à peine, Eminem lâchait une punchline étonnante dans son morceau avec Nas, "EMPD2". Marshall Mathers, de son vrai nom, affirme dans cette dernière vouloir être considéré comme Drake, Lil Wayne et Jay-Z... Etonnant, surtout lorsque l'on sait qu'Eminem est toujours cité dans le Top 5 des plus grands rappeurs...

Ceci dit, Drake a toujours aimé donner de la force à ceux qui ont ouvert la porte, ainsi qu'à ceux qui l'ont suivi. En regardant les images du "Up In Smoke Tour", le 6 God a donc eu un brusque accès de nostalgie...