Don Toliver : souvenirs de studio avec Kanye West

Il s'est confié sur Hot 97.

Don Toliver qui vient de sortir ce vendredi 8 octobre le très bon album "Life Of A Don" est en pleine campagne de promotion. Invité dans l'émission "Ebro in the Morning" sur Hot 97, le rappeur de Houston est notamment revenu sur sa participation au projet "Donda" de Kanye West. A l'antenne, il a raconté comment c'était de travailler avec Ye.

"Quelques mois avant la fin de l'album, le battage médiatique autour de 'Donda' a vraiment commencé à devenir fou. Mais Ye et moi, nous cuisinions déjà dans son petit studio. Nous faisions déjà des titres. Je n'avais même pas vraiment une idée précise de ce qu'était 'Donda' à l'époque. Je faisais juste des morceaux avec lui [...] A la fin de la journée, il m'a envoyé quelques chansons. J'ai fait un tas de couplets différents et l'un d'eux a fini par devenir 'Moon". Pour moi, c'était une bénédiction."

Même s'il a aussi remarqué que la version finale de "Moon" était complètement différente de celle qu'il avait entendue lors de son enregistrement initial...

Don Toliver a également décrit à quoi ressemblait le premier jour en studio avec 'Ye.

"C'était fou. C'était une des seules fois où j'ai été un peu inquiet par rapport à la situation. Mais il était cool. Nous avions de bonnes vibes et il a compris d'où je venais."

Kanye West a d'ailleurs dû apprécier sa collaboration avec Don Toliver car il lui a récemment offert une énorme veste NASA.