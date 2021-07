Nas vs Tupac : un diss track inédit refait surface

Les lyrics sont bouillants, Nas était en très grande forme à l'époque.

Vous le savez probablement, mais la guerre entre la East Coast et la West Coast a véritablement déchiré la scène rap américaine pendant presque 10 ans. C'était une période pendant laquelle il était impossible pour des New-Yorkais de mettre un pied à LA, et inversement. Presque tous les rappeurs des deux scènes étaient alors impliqués. On se rappelle évidemment de l'opposition entre Tupac et Biggie, mais on parle un peu moins du clash entre Nas et Tupac. Un clash dont l'existence même était censée être un mythe, de l'aveu de Nas.

En effet, ce dernier a toujours affirmé qu'il n'y avait eu aucun clash entre lui et Tupac Shakur a l'époque, après que Snoop ait balancé les dossiers sur la rencotre Nas/Pac en 1996. Mais finalement, ce clash a bel et bien existé et Nas avait même préparé un "diss track" contre Pac pour l'occasion. Un morceau qui s'appelle "Real Niggas", qui a été mis en ligne un peu plus tôt dans le mois. On peut dire que dans ce couplet un peu "freestyle", Nas n'y va pas de main morte.

"And if i don't, the .44 will smoke you, left ya seed reminiscent on ya, MC, i'm pissing on ya, shine because my chips are longer, these gremlins, i'm s'icking on y a, shots y a dodging, while Esco could rock the whole fuckin' garden, real niggas are always gonna play this shit". Il reprend également les premiers mots de son morceau classique "The Message" dans lequel il parle de rappeurs qui se prennent pour des thugs, mais sont des faux. Des mots qui pourraient très bien coller à Tupac, fils de militants politiques éduqués, et qui a même fait des classes de théâtre, de poésie et de danse, bien loin des vécus d'un Biggie ou d'un Jay-Z par exemple.

Cette fois le dossier est donc clos : il y a bien eu un vrai clash entre Tupac et Nas et ces tensions ont été un peu passées sous silence à l'époque car au final, aucun des deux rappeurs ne voulait s'impliquer à fond dans cette opposition.