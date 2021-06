Bow Wow et Soulja Boy se rendent coup pour coup dans leur Verzuz !

L'air de rien, les deux rappeurs ont du banger en réserve dans leur catalogue !

Ca faisait des mois et des mois que ces deux-là s'asticotaient sur Internet à travers des piques sur les réseaux sociaux. Il y a eu des débats, des punchlines, des vannes parfois assez peu respectueuses, mais le public n'attendait qu'une seule chose : que l'affrontement ait lieu, comme prévu. C'est finalement ce qui s'est passé : Soulja Boy et Bow Wow (ex-Lil Bow Wow) ont bien eu leur Verzuz, ces battles de morceaux où es rappeurs interprètent leurs meilleurs titres et laissent après ça les réseaux décider.

On peut dire que ce fût particulièrement virulent. Pas comme certains grands moments de tension entre Gucci Mane et Young Jeezy, entre qui il y a eu de vraies sombres histoires. Mais les deux adversaires ne semblent vraiment pas s'apprécier et ont été particulièrement insolents. Bow Wow a répété de nombreuses fois que Soulja Boy était un clown qui se reposait tout le temps sur le même genre de morceaux, quand Soulja accusait Bow Wow d'être un gars faux, sans vécu. Cependant, ils ont joué le jeu, avec même certains moments de complicité sur scène, tout ça dans le but de faire un beau show.

Mission accomplie pour les deux rappeurs. Quelques invités ont également fait leur apparition, comme French Montana, mais on a surtout pu remarquer que pour des seconds couteaux (aucun des deux n'est réellement dans les tops rappeurs des auditeurs), Soulja Boy et Bow Wow ont une discographie assez fournie avec énormément de morceaux marquants. Peut-être un peu plus du côté de Bow Wow, tout de même, qui est également un performeur plus énergique sur scène, c'est pour ça qu'ici on pense qu'il a gagné. Et vous, vous en dites quoi ?