Booba publie ses échanges avec Black M

Black Shady donne des explications au Duc sur ses derniers chiffres de ventes.

Black M a décidé de répondre aux moqueries de Booba concernant "Alpha Pt. 1". Pas de clashs entre les deux rappeurs cette fois-ci, mais une conversation sans écarts, ou presque.

Les cibles de Booba sont nombreuses et on ne compte plus les rappeurs qui ont dû subir ses attaques et ses moqueries. Certains l’ont attaqué en retour, comme Youssoupha, d’autres à l'instar de Damso, préfèrent rester dans le silence et il y a Black M. Le frère de Gims a privilégié l’échange dans le calme à la confrontation, malgré les petites provocations de celui qui a repris France Gall.

Tout a commencé en mai dernier, quand Black M a sorti son EP "Alpha Pt. 1". Le succès n’a pas été au rendez-vous et l’artiste n’a réalisé que 500 ventes en première semaine d’exploitation. Des chiffres plutôt faibles qui n’ont pas manqué d’interpeller Booba, qui s’est immédiatement moqué du membre de la Sexion d’Assaut. Ce dernier n’avait pas répondu à ce moment-là, mais une nouvelle interpellation de Booba en story Instagram l’a fait réagir récemment.

L’interprète de "Kayna" avait fait une capture d’écran des chiffres de ventes de Black Shady. Il lui a répondu en message privé sur le compte de la Piraterie avec un émoji sceptique. B20 a ensuite répliqué : "Dur dur la sorcellerie. Comment t’as fait pour faire 500 ventes ? Votre marabout est mauvais. Fallait respecter le DUC les invocations ça paye pas". Black M lui a ensuite dit qu’il n’était pas dans la sorcellerie et a eu comme réponse : "Bah tu devrais" avec des émojis mort de rire. La réponse a été : "Projet EP pour mettre fin à mon contrat balek tant mieux comme ça pas besoin de le défendre". Booba lui a alors expliqué que c’était une très mauvaise stratégie de bâcler son travail : "peu importe la raison". Puis, Black M a terminé l’échange avec honnêteté : "C’est possible, après perso j’aime le projet juste il est pas dans le format du public qui m’suit mais la suite arrive d’où l’appellation EP". Personne n’a vraiment tort ou raison dans cette conversation, mais chacun à pu donner son point de vue et surtout Black M à garder son calme. Respect.