Quando Rondo ne peux plus travailler depuis le meurtre de King Von

Il assure ne plus être programmé à cause de son affiliation à Lul Tim.

Quando Rondo s'est confié en interview. Le rappeur estime que ses liens avec Lil Tim, accusé du meurtre de King Von, l’empêche d’être booké pour des concerts. Selon lui, "les programmateurs ont peur".

En ce moment, un sujet, ou plutôt un nom revient à chaque interview de Quando Rondo. C'est celui de King Von. Ce dernier est mort le 6 novembre 2020 devant un club d’Atlanta. Une altercation entre deux gangs a eu lieu et s’est terminée par des coups de feu et la mort du rappeur à seulement 26 ans. Quando Rondo était présent au moment des faits et c’est son ami, Lul Tim, qui a été accusé du meurtre puis relâché sous caution. Une décision de la justice qui a ravi Rondo qui n’a pas caché sa joie. Le rappeur de 22 ans a d’ailleurs été provocateur et irrespectueux envers King Von a de nombreuses reprises.

Lors d’une interview pour All Around TV, l'artiste a communiqué sa difficulté à être booké depuis l’affaire. Il dit : "Personne ne veut me programmer parce qu’ils sont terrifiés. C’est la vérité". Il ajoute : "Le maire a annulé mon concert, je le jure sur la vie de ma fille. C’est un fait mon frère. Moi je n'annule pas de concert". Il évoque ici l’annulation en novembre dernier d’un de ses concerts en Géorgie. Le maire avait estimé que sa présence mettait en danger la sécurité du publique. Il faut dire que dernièrement le rappeur a reçu des menaces de mort (qui ne le touchent pas apparemment) et s’est même fait tirer dessus. Son association avec Lil Tim et ses liens (très) étroits avec la mort de King Von font de lui une cible facile.

Il va peut-être falloir attendre encore un peu pour certains concerts, Quando Rondo…