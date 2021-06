Booba & Kayna Samet : les retrouvailles !

Les deux artistes collaborent à nouveau, presque 20 ans après "Destinée".

Encore une nouvelle annonce pour Booba et pas des moindres. Le Duc a teasé en vidéo le remix de son titre "Kayna", avec…Kayna Samet !

Booba est très productif en ce moment. Depuis qu'il a annoncé sa retraite, il est plus présent que jamais dans le rap game français. Depuis qu'il est revenu sur sa décision, pour ses pirates, le Duc enchaîne les annonces et les projets. Avec la création d’un label 92i Africa, la mise en ligne d’"Ultra Radio" et la préparation de son prochain clip "RST", c’est à se demander où trouve-t-il le temps de faire autre chose.

Il y a peu de temps, B2O avait partagé des inédits, non présents sur "Ultra" son dernier album. Il avait dévoilé "Plaza Athénée" et le morceau "Kayna" juste avant. Le titre, sorti en mai, a accumulé plus de 5 millions de vues sur YouTube et était un clin d’œil à la chanteuse Kayna Samet. Cette dernière et Booba ont marqué les esprits et toute une génération en sortant le classique "Destinée" en 2002. Le titre "Kayna" a été une belle surprise pour les fans (et les nostalgiques) et c’est d’ailleurs pourquoi, ils ont été nombreux à demander une nouvelle collaboration. Il semblerait que le duo ait eu la même idée puisqu’un remix de titre a été enregistré. Sur Tiktok, B2O a partagé un extrait de la version remixée de "Kayna". Une vidéo qui ensuite été partagée par la chanteuse elle-même, sur Twitter. De quoi confirmer davantage cette excellente nouvelle.

Il ne reste plus qu’à espérer que l’attente ne soit pas trop longue.