Jay-Z se confie : "Au début, j’oubliais mes paroles sur scène"

Le rappeur répond avec honnêteté aux questions de Lebron James.

Invité dans l’émission "The Shop : Uninterrupted", Jay-Z a fait une confession. Il lui arrive de temps à autre d’oublier les paroles de ses propres musiques.

Ce vendredi 28 mai, la chaîne HBO diffuse à nouveau l’émission "The Shop : Uninterrupted", co-produite et animé par Lebron James et l’homme d’affaires Maverick Carter. Une émission qui réunit des personnalités d’univers différents comme la musique, le sport et la culture de manière générale. Pour son retour, "The Shop" a fait appel à Jay-Z, Bad Bunny, Nneka Ogwumike et Paul Rivera. Un teaser a été partagé par HBO et comme il est dit dans la vidéo : "In the barbershop, you can’t lie". Ce qui veut dire : "Au barbershop, tu ne peux pas mentir". Et apparemment, l’interprète de "Sorry not Sorry" a été très honnête.

Dans la vidéo teasing partagé sur les réseaux sociaux, des moments forts de l’épisode à venir ont été mis en avant. Notamment, une déclaration du mari de Beyoncé. Lorsque Lebron James lui a demandé s’il avait déjà eu l'esprit ailleurs pendant une performance, Jay-Z a répondu : "Au début, j’avais l’habitude d’arriver sur scène et d’oublier mes paroles". Comme quoi, on peut avoir été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame et tout de même avoir un trou de mémoire. Shawn Corey Carter aka Jay-Z ne donne pas souvent d’interview, mais quand il accepte de se confier (comme il l’a fait pour le Sunday Times), on a toujours droit à de nombreuses anecdotes. Celle partagée avec Lebron James vaut en tout cas le détour. Puis cela nous montre aussi que, finalement, Hova est humain comme tout le monde.