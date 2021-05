Eminem & Post Malone : bientôt la collaboration ?

Un feat serait en préparation selon Cole Bennett.

La rumeur se confirme de plus en plus. Le réalisateur Cole Bennett a laissé entendre sur ses réseaux, qu’une collaboration serait en train de préparer entre Eminem et Post Malone.

S’il y a bien un point commun entre Post Malone et Eminem, c’est l’impact de chacun de leurs titres sur l’industrie musicale américaine. Les deux artistes font par exemple, partie du classement très sélect club des rappeurs les plus streamé de l’histoire sur Spotify. Sans parler de leur présence dans le classement des artistes les plus streamés de la décennie. Une collaboration entre les deux serait donc parfaitement logique et pourrait bientôt voir le jour.

Selon Cole Bennett, qui a réalisé les clips "Godzilla" et "Gnat" d’Eminem, un featuring entre Slim Shady et Posty serait en préparation. C’est en tout cas, ce qu’il a laissé entendre dans une story sur Instagram qui a été repartagée par la suite. Il a posté une photo dans laquelle on aperçoit une figurine d’M&M’s (le M&M jaune) en arrière-plan et une batte de baseball en premier plan. Une batte jaune aux motifs barbelés, signature de Post Malone qu’il a notamment utilisé en couverture de son album "Beerbongs & Bentleys". La photo s’accompagnée également de deux émojis très évocateurs. Même si cela semble tiré par les cheveux, il n’en fallait pas moins pour que les fans des deux artistes en tirent des conclusions. De plus, ce n’est pas la première fois que cette rumeur fait le tour de la Toile. En décembre 2020, le chanteur et compositeur White Gold (qui est apparu sur la version deluxe de "Music to Be Murdered By") avait déjà affolé les foules : "J’ai plein de trucs, mon gars. Il y en a une que j’ai vraiment envie qu’il fasse avec Post Malone. J’ai la chanson parfaite pour eux". "Il" faisant référence ici à Eminem, bien entendu.

Il faut avouer que les indices sont peu nombreux, mais quand on sait que Post Malone s'apprête à sortir deux albums rien que cette année, finalement ça ne paraît pas si fou. Puis ça ne coûte rien de rêver…