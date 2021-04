Cardi B ne veut pas précipiter les choses pour son deuxième album

Elle veut s'isoler afin de mieux travailler.

Cardi B compte rester au sommet encore pendant des années. Son but est de continuer à exploser les scores et atteindre le million. Elle veut donc que son deuxième album soit au minimum à la hauteur du premier intitulé "Invasion of privacy". Elle travaille actuellement dessus.

Déjà trois ans que la rappeuse d'origine dominicaine a fait trembler le monde avec son album "Invasion of privacy", un projet où elle se livre sur ses sentiments concernant le fait de voir sa vie privée "disparaitre" avec la célébrité. Son album recevra de nombreuses récompenses et sera même qualifié d'"album hip-hop qui ne ressemble à aucun de ses pairs temporels" par le New York Times.

Avec un physique comme le sien et ses paroles crues, on pourrait croire que Cardi B a 100% confiance en elle. Mais l'habit ne fait pas le moine, derrière sa personnalité extravertie, Bardi doute sans cesse d'elle même. Peut-être le syndrome de l'imposteur... C'est pourquoi elle ne veut pas sortir son deuxième album avant qu'il soit parfait selon elle. Elle compte même s'isoler de tout afin de créer un environnement de travail propice à la création.

Deuxième raison pour laquelle l'album ne sortira pas maintenant est la pandémie mondiale. Dû aux restrictions sanitaires, les tournées de promo, les concerts ne sont pas envisageables dans bon nombres de pays. Pour Cardi B, c'est un réel problème : "Je ne veux pas faire d'interviews à travers un ordinateur, sur Zoom, j'ai besoin de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, c'est une meilleure ambiance".

Belcalis Marlenis Almánzar, de son vrai nom, est une femme qui est partie de rien et qui s'est construite seule. Originaire du Bronx, elle a appris la vie dans la rue. Membre du gang des Bloods d'où le B dans son pseudonyme, elle est devenue stripteaseuse à l'âge de 19 ans afin de survivre d'après ses propres dires. Bardi qui s'est fait d'abord remarquer sur la plateforme Vine, est devenue la tête d'affiche de la sixième saison de la télé-réalité, "Love&Hip-Hop : New York" avant de se lancer dans la musique. Son mantra ? Assumer sa féminité ainsi que sa sexualité et surtout se faire de l'argent !

Après plus d'un an dans un monde où il faut vivre avec le Covid, on ne peut que comprendre Bacardi. Nous aussi rêvons de pouvoir rencontrer de nouveau nos artistes préférés lors de leurs concerts... et pouvoir chanter à pleine voix le titre "Up".