LeBron James, photographié lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, voit sa gamme Nike s'enrichir de deux nouveaux coloris inspirés des Sixers. - DR

Deux nouvelles versions de la Nike LeBron 24 viennent d'apparaître à Philadelphie. Entièrement rouges ou bleues, ces sneakers rendent hommage aux nouvelles couleurs de LeBron James chez les 76ers. Mais leur commercialisation reste incertaine.

LeBron James a changé d'équipe, et ses sneakers suivent déjà le mouvement. Nike Basketball a présenté deux nouveaux coloris de la LeBron 24 lors de son événement éphémère Chosen 2ONE3, organisé à Philadelphie les 21 et 22 octobre 2026.

Les deux modèles reprennent les couleurs emblématiques des Philadelphia 76ers, la nouvelle franchise du basketteur. Le premier est entièrement rouge, tandis que le second adopte un bleu uniforme. Deux versions monochromes qui affichent clairement leur lien avec l'arrivée de LeBron James dans la ville.

Les paires ont été exposées au Fashion District de Philadelphie, dans un espace consacré à la carrière du joueur. L'événement fait notamment référence aux numéros 23 et 6 qu'il a portés au cours de son parcours en NBA.

Pour l'instant, Nike n'a annoncé ni date de sortie ni prix pour ces deux déclinaisons. Leur présence dans cette exposition ne garantit donc pas une commercialisation auprès du grand public.

Une nouvelle génération de sneakers pour LeBron James

La LeBron 24 marque une nouvelle étape dans la collaboration historique entre Nike et le quadruple champion NBA.

Le modèle intègre une tige baptisée KingKnit, une construction textile pensée pour réduire le poids de la chaussure tout en maintenant le pied pendant les mouvements sur le terrain. Nike présente cette nouvelle silhouette comme la plus légère jamais développée dans la gamme signature de LeBron James.

Ces deux versions aux couleurs des Sixers s'inscrivent dans une collection déjà riche en déclinaisons. Le joueur a notamment porté une LeBron 24 spéciale pour son premier match de la saison, tandis que plusieurs autres coloris ont été dévoilés ces dernières semaines.

Parmi eux figure la LeBron 24 "Stars", dont la sortie mondiale est annoncée pour le 17 novembre 2026, au prix de 200 dollars aux États-Unis. Contrairement aux deux modèles rouge et bleu présentés à Philadelphie, cette version dispose donc d'un calendrier de commercialisation communiqué.

Avec ces nouvelles sneakers, Nike accompagne le début du chapitre de LeBron James chez les Philadelphia 76ers. Reste à savoir si les deux coloris exposés cette semaine rejoindront un jour les rayons des boutiques.