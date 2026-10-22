Le Volo Museum a décrit Travis Scott comme "very humble and kind to all of our employees" après sa visite et ses quatre achats.

Le rappeur américain a enrichi son garage avec quatre véhicules anciens achetés dans un musée automobile de l'Illinois. Parmi ses nouvelles acquisitions : une Lamborghini Countach de 1989 et trois modèles américains des années 1950.

Travis Scott n'a visiblement pas fait le déplacement pour rien. Le rappeur de Houston a acheté quatre voitures de collection en une seule visite au Volo Museum, un établissement situé dans l'Illinois, près de Chicago. Une séance de shopping plutôt inhabituelle, annoncée mardi 20 octobre par le musée lui-même.

Selon l'établissement, l'artiste s'est rendu sur place à bord de son jet privé avant de parcourir les espaces d'exposition et de sélectionner quatre véhicules. Le musée a partagé des photographies de sa visite sur les réseaux sociaux, dans une publication qui a ensuite été supprimée.

Et les choix de Travis Scott sont assez variés. Il a notamment craqué pour une Lamborghini Countach 25th Anniversary de 1989, une sportive italienne emblématique, mais aussi pour trois véhicules américains beaucoup plus anciens : une Chevrolet 150 Sedan Delivery de 1955, une Ford Fairlane de 1957 et un pick-up Chevrolet 3100 de 1954.

Une Lamborghini et trois américaines des années 1950

Avec ces acquisitions, Travis Scott s'éloigne quelque peu des supercars modernes qui ont fait la réputation de sa collection automobile.

La Lamborghini Countach représente le modèle le plus sportif du lot. Produite pour célébrer les 25 ans de la marque italienne, cette version fait partie des dernières évolutions de la célèbre Countach.

Les trois autres véhicules affichent une esthétique bien différente. La Chevrolet 150 Sedan Delivery est un ancien utilitaire à carrosserie fermée, tandis que la Ford Fairlane de 1957 mise sur les lignes caractéristiques de l'automobile américaine des années 1950. Le Chevrolet 3100 complète l'ensemble avec son allure de pick-up rétro.

Le montant total de ces quatre achats n'a pas été communiqué. Impossible donc de déterminer précisément combien Travis Scott a déboursé pour agrandir son garage.

Une passion qui ne date pas d'hier

L'interprète de FE!N est déjà connu pour son goût des automobiles d'exception. Sa collection a notamment compté une Bugatti Chiron, une Ferrari LaFerrari et plusieurs Lamborghini.

Cette fois, le rappeur semble avoir privilégié des véhicules au caractère historique plutôt que les dernières nouveautés du marché.

Le Volo Museum, où il a effectué ses achats, possède lui-même une histoire particulière. Fondé autour de la passion automobile de la famille Grams, l'établissement expose des voitures anciennes et des véhicules célèbres du cinéma et de la télévision. Une partie des modèles présentés est également proposée à la vente.

Dans sa publication initiale, le musée a salué l'attitude de Travis Scott envers ses employés et indiqué que l'artiste souhaitait revenir avec sa famille. Une visite qui s'est donc transformée en une opération particulièrement fructueuse pour le vendeur.