Amine contre Squeezie sur un ring : un immense show de catch annoncé le 14 novembre avec les stars d'Internet

Le streamer Amine voit les choses en grand. Le 14 novembre prochain, il organisera The FinalSlam à la Plénitude Arena, un spectacle de catch réunissant plusieurs célèbres créateurs de contenu. Au programme notamment : un combat entre Amine et Squeezie, un affrontement entre IbraTV et GregMMA et un Royal Rumble à 30 participants.

Après plusieurs mois de rumeurs, le projet est désormais officiel. Passionné de catch, Amine a annoncé l'organisation de The FinalSlam, un événement qu'il présente comme "le plus grand événement de catch français".

Le rendez-vous est fixé au 14 novembre à la Plénitude Arena, une enceinte qui avait notamment accueilli la WWE en septembre 2025, à l'occasion de Clash in Paris.

Et pour attirer les spectateurs, le streamer a prévu une affiche particulièrement ambitieuse.

Amine montera lui-même sur le ring pour affronter Squeezie, dans ce qui constitue l'une des principales attractions de la soirée.

IbraTV contre GregMMA, Anyme contre Byilhann...

D'autres créateurs de contenu ont également accepté de participer à l'événement.

Parmi les combats annoncés figurent un affrontement entre IbraTV et GregMMA, ainsi qu'un duel opposant Anyme à Byilhann.

Un "Final Rumble", réunissant 30 participants, est également prévu. Plusieurs personnalités ont déjà été annoncées, notamment Inoxtag, Mister V, Kaatsup, Alderiate et JL Tomy.

FINAL SLAM ⚡️ LE PLUS GRAND ÉVÈNEMENT DE CATCH FRANÇAIS 😄 LE 14 NOVEMBRE sur ma chaîne Twitch 👊🏼 https://t.co/13tOfzc7hn — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) October 19, 2026

Les amateurs de catch retrouveront aussi un visage bien connu de la discipline : Raj Dhesi, anciennement Jinder Mahal à la WWE, figure parmi les participants annoncés.

D'autres matchs et invités surprises doivent être dévoilés dans les prochaines semaines.

Une diffusion gratuite sur Twitch et une billetterie ouverte le 26 octobre

Les internautes pourront suivre l'intégralité du spectacle en direct sur la chaîne Twitch d'Amine.

Pour commenter les combats, l'organisation a fait appel à deux voix emblématiques du catch en France : Christophe Agius et Philippe Chéreau.

Mais The FinalSlam commencera bien avant le 14 novembre.

Dès le 26 octobre, une première séquence de lancement sera organisée avec la signature officielle des contrats, des confrontations entre participants et plusieurs surprises.

C'est également à cette date que la billetterie ouvrira pour les spectateurs souhaitant assister au show à la Plénitude Arena.