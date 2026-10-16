Tesla Roadster : Elon Musk dévoile une voiture capable de voler !

Près de neuf ans après sa première présentation, le nouveau Tesla Roadster a enfin été dévoilé ce vendredi 16 octobre. Elon Musk a présenté une voiture électrique aux performances spectaculaires, capable notamment de réaliser des sauts dans les airs grâce à une technologie développée avec SpaceX.

Elon Musk avait promis une démonstration hors du commun. Le patron de Tesla et SpaceX a présenté la version de série de son Roadster, une voiture électrique sportive dont le développement a connu pas moins de sept reports depuis l'annonce du premier prototype en novembre 2017.

Et le constructeur américain n'a pas seulement misé sur la vitesse. Grâce à des propulseurs à gaz froid et un système aérodynamique inédit, le véhicule est capable d'effectuer des figures habituellement réservées aux engins volants.

Lors d'une première démonstration, le Roadster a notamment parcouru une piste incurvée jusqu'à se retrouver à l'envers, à 20 mètres au-dessus du sol. La voiture est restée immobilisée dans cette position grâce à un système d'aspiration générant un appui de plus de 4,6 tonnes.

Des sauts dans les airs et une accélération impressionnante

La présentation s'est poursuivie avec plusieurs démonstrations aériennes. Équipé de propulseurs développés avec les ingénieurs de SpaceX, le Roadster a effectué des sauts, des rotations et des réceptions contrôlées.

Le constructeur a également dévoilé des performances d'accélération particulièrement impressionnantes. Lors d'un essai, le véhicule aurait atteint 96 km/h en seulement 0,81 seconde.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Tesla annonce trois déclinaisons de son nouveau modèle. La version Performance promet une accélération de 0 à 96 km/h en moins de 1,6 seconde. La Thrust, équipée de propulseurs supplémentaires, descendrait sous les 0,9 seconde.

Enfin, la version Rocket, monoplace, revendique un temps inférieur à 0,59 seconde pour atteindre cette même vitesse. Elle pourra également effectuer des rotations en vol, mais Tesla précise qu'elle n'est pas homologuée pour circuler sur la voie publique.

Jusqu'à 250 000 euros d'acompte pour réserver le Roadster

Au-delà de ces performances, Tesla annonce une vitesse maximale supérieure à 370 km/h et une autonomie dépassant 480 kilomètres.

L'habitacle dispose notamment d'un volant de type Yoke et d'une direction électronique. Un aileron arrière déployable permet également de modifier l'aérodynamique du véhicule.

Reste désormais la question du prix. Si le tarif définitif du Roadster n'a pas encore été communiqué, les réservations sont ouvertes en France avec des acomptes allant de 50 000 à 250 000 euros.

Un montant conséquent pour un véhicule initialement annoncé pour 2020 et dont la présentation définitive aura finalement demandé près de neuf ans d'attente.