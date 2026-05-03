Nicki Minaj : rumeurs de séparation, le couple sous pression après les révélations de DJ Vlad

Le couple formé par Nicki Minaj et Kenneth Petty fait face à une nouvelle vague de spéculations. En cause : des déclarations de DJ Vlad qui relancent les rumeurs de séparation et enflamment les réseaux sociaux.

Le mariage de Nicki Minaj est-il en train de vaciller ? Depuis quelques jours, les spéculations se multiplient après les propos du média personality DJ Vlad, qui affirme que la rappeuse et son mari Kenneth Petty pourraient désormais vivre séparément.

À l’origine de cette polémique, une publication relayée sur les réseaux sociaux. DJ Vlad s’appuie sur un document officiel, issu d’un registre new-yorkais, indiquant que Kenneth Petty résiderait désormais dans une maison modeste dans le Queens, loin de la luxueuse propriété californienne associée à la star.

"On dirait que Nicki Minaj a quitté son mari, Kenneth Petty. Selon le registre des délinquants sexuels, il vivrait désormais dans une petite maison de 800 pieds carrés à Jamaica, dans le Queens, au lieu du manoir de 20 millions de dollars à Hidden Hills que possède Nicki. La rumeur dit qu’il aurait mis une autre femme enceinte, mais… "— DJ Vlad (@djvlad)

Ce détail a rapidement alimenté les rumeurs d’une possible rupture. Certains y voient la preuve d’une séparation, tandis que d’autres appellent à la prudence, rappelant qu’aucune confirmation officielle n’a été donnée par le couple.

Mais ce n’est pas tout. D’autres bruits de couloir évoquent une possible infidélité, voire une grossesse impliquant une autre femme, des allégations qui restent à ce stade totalement non vérifiées.

Sur les réseaux sociaux, les fans — les célèbres “Barbz” — se sont rapidement mobilisés pour défendre l’artiste. Beaucoup dénoncent des conclusions hâtives basées sur des informations partielles ou mal interprétées, tandis que d’autres s’interrogent sur la situation réelle du couple.

Pour l’instant, ni Nicki Minaj ni Kenneth Petty n’ont pris la parole publiquement pour confirmer ou infirmer ces rumeurs. Une chose est sûre : en l’absence de déclaration officielle, cette affaire reste au stade de spéculation, même si elle continue de faire grand bruit dans la sphère médiatique.