Drake relance le mystère autour de son album Iceman

“Iceman coming soon”… Drake remet la pression avec un nouveau teaser et alimente encore l’attente autour de son prochain album.

L’attente continue pour les fans de Drake. Le rappeur canadien a une nouvelle fois teasé son prochain album Iceman, sans pour autant dévoiler de date de sortie officielle. Lors de la cérémonie des Juno Awards, où il rendait hommage à Nelly Furtado, Drake a glissé une phrase qui n’est pas passée inaperçue : “ICEMAN coming soon”. Une déclaration brève, mais suffisante pour relancer l’engouement autour du projet.

“What I Was Doing When You Thought I Was Crying”



— Drake via IG 👀 pic.twitter.com/78cMC4fNmY — Kurrco (@Kurrco) March 3, 2026

Ce nouvel indice s’ajoute à une longue série de teasers. Depuis près de deux ans, l’artiste multiplie les messages énigmatiques, les visuels et les extraits diffusés au compte-gouttes, entretenant volontairement le flou autour de cet album très attendu. Annoncé comme son neuvième album studio, Iceman doit marquer le retour de Drake en solo, après plusieurs projets collaboratifs et une période marquée par des tensions dans le rap game.

"Enjoy your Hall of Fame status, it's long overdue... ICEMAN coming soon."



Drake honors Nelly Furtado during her Canadian Music Hall of Fame induction at the JUNO Awards 👀 pic.twitter.com/UCf9jdIpE7 — Kurrco (@Kurrco) March 30, 2026

Malgré les rumeurs et les suppositions — certaines évoquaient même une sortie début mars — aucune date officielle n’a encore été confirmée. Une stratégie qui semble entretenir le suspense… et faire monter la pression auprès des fans.

Une chose est sûre : avec chaque apparition et chaque phrase lâchée, Drake continue de faire de Iceman l’un des albums les plus attendus du moment.